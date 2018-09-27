جابر القرموطي يغادر "النهار" رسميا

27 سبتمبر 2018 - 11:16 ص

غادر الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، قنوات النهار، ويبحث عن العروض المتاحة له.

وقال "القرموطي" في بيان صادر عنه: "غادرت القناة بشكلٍ رسمي، وتلقيت عرضًا من إحدى الفضائيات مؤخرًا، لكني لا أزال في مرحلة مفاوضات، لعدم إتمام الانتهاء من الفسخ إداريًا حتى الآن".

وأضاف في البيان: "أوجه الشكر لرجل الأعمال علاء الكحكي مالك القناة والعاملين على الروح الطيبة التي كانت سائدة خلال فترة عملي، متمنيًا التوفيق للجميع".

ولفت القرموطي، في تصريحات صحفية، إلى أن التسوية المالية ما زالت جارية بشأن مستحقات له لدى القناة ويأمل أن تنتهي بأقصى سرعة وبكل الود حسب وعد تلقاه من إدارة القناة، آملاً استمرار العلاقة الطيبة مع زملائه في القناة لتظل كما هي قائمة على الاحترام.