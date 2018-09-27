علاقة حميمية انتهت بمقتل الابن بسبب صراخه

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قتل طفل

ام تقتل طفلها

علاقة حيمية

لم يستطع الزوج أن يتمالك أعصابه وأن يهدئ من روع الطفل الباكي، أثناء علاقة حميمة مع أمه حتى احتد عليه وأقدم على ضربه حتى الموت.

وفي التفاصيل، أوضحت الأجهزة الأمنية في الجيزة لغز قتل الطفل صاحب الـ7 سنوات في الهرم، عندما أقدم على ضرب الطفل لعدم توقفه عن الصراخ والبكاء، أثناء إقامة علاقة جنسية مع "زوجته"، والدة الطفل، ما أسفر عن إصابته بكدمات في الوجه.

وأمام أورقة المحققين اعترفت الأم: "ابنى زنان ومش عارفين نقعد مع بعض على رواقة فعلشان كدة كان بيضربه، مكنش يقصد يقتله، جوزي مظلوم يا بيه وكان بيحب ابني ومربيه من ساعة ما اتطلقت من أبوه".

وحاولت الأم وزوجها التنصل من الواقعة وقاما بنقل الطفل للمستشفى لإسعافه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى، وفحص البلاغ، تبين أن الطفل تعرض للضرب، وأن وراء ارتكاب الواقعة، والدة المجني عليه وزوجها، وأنه قتل الضحية لبكائه الشديد أثناء لقاء جنسي بينهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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