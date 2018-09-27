الأرصاد: تقلبات جوية تبدأ من اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، تبدأ اليوم، على غرب وجنوب البلاد، على أن تمتد وتشمل القاهرة وباقى الأنحاء اعتبارًا من غدًا الجمعة 28 سبتمبر.

وبحسب بيان للهيئة، فإن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد تكون متوسطة الشدة أحيانا.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.


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