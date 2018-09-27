البترول: شراء مصر لغاز ليفاياثان وتمار خطوة جيدة للثروة المعدنية

27 سبتمبر 2018 - 11:34 ص

علق حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، على البيان الصادر من شركة نوبل أنرجى بخصوص الاتفاقيات المبرمة من قبل شركات خاصة ذات جنسيات مختلفة من أجل تصدير الغاز المنتج من حقول ليفاياثان وتمار إلى مصر، بأن الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجارى المزمع تنفيذه.

وأضاف عبد العزيز فى بيان له اليوم، أن الوزارة تؤكد وفقًا لما جاء بالبيانات الصادرة عنها من قبل، تعاملها مع أي طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقًا للوائح المطبقة، وفى ضوء إستراتيجية مصر لأنه تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز، ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وأخيراً فى ضوء سعى وزارة البترول لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

وكانت شركة ديليك الإسرائيلية قالت فى بيان صحفى اليوم نقلته وكالة رويترز أن شركات نوبل إنرجى وديليك وغاز الشرق المصرية اتفقوا على شراء 39 % من أسهم خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار.

وأضافت ديليك الإسرائيلية أن بائعى خط أنابيب غاز شرق المتوسط وافقوا على إنهاء إجراءات التحكيم مع مصر.

وتابعت أن صفقة خط أنابيب غاز شرق المتوسط ستسمح بمد مصر بالغاز الإسرائيلى بحلول مطلع 2019، وكذلك اتفق الأطراف على إمكانية تصدير الغاز إلى مصر عن طريق ميناء العقبة الأردنى أيضًا.

وأشارت إلى أنها ستدفع 185 مليون دولار فى إطار الصفقة، ونوبل 185 مليون دولار وغاز الشرق 148 مليون دولار.