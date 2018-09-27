  • الخميس 27 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:54 م
بحث متقدم
جامعة بنى سويف

لأول مرة.. إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف «التايمز»

المعهد السويدي بالإسكندرية

رسميًا.. السويد تعلن نقل معهدها الثقافي من مصر

السيسي ونتنياهو

لماذا غاب علم إسرائيل في لقاء «السيسي» و«نتنياهو»؟

توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر والتربية والتعليم لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة

بالصور.. تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة بالأزهر

ضرب الطفل يقضى على شخصيته

عذب طفلته حتى الموت ليرضي زوجته

صورة الخبر

"نيكى هيلى" تكشف سبب ضحك قيادات العالم على "ترامب"

هانى العتال

إنذار على يد محضر من «العتال» لوزير الشباب

نافعة

"نافعة" يصدم العرب بهذا الأمر

أغاني "سعد لمجرد" ممنوعة في هذه الدول!

أغانى "سعد لمجرد" ممنوعة فى هذه الدول!

تشيلسي

طلب غريب من جماهير تشيلسي لـ"صلاح"

البترول: شراء مصر لغاز ليفاياثان وتمار خطوة جيدة للثروة المعدنية

آخر الأخبار

عبد العزيز
عبد العزيز

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

هذا ما سيحدث الأيام القادمة بشأن استيراد الغاز

#

مصر تُقيم ثاني أكبر معمل لتحليل «الغاز» في العالم

#

«البترول»: سيتم زيادة أسعار الوقود مجددًا

#

الحكومة تفاجئ المواطنين بهذا القرار

علق حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، على البيان الصادر من شركة نوبل أنرجى بخصوص الاتفاقيات المبرمة من قبل شركات خاصة ذات جنسيات مختلفة من أجل تصدير الغاز المنتج من حقول ليفاياثان وتمار إلى مصر، بأن الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجارى المزمع تنفيذه.

وأضاف عبد العزيز فى بيان له اليوم، أن الوزارة تؤكد وفقًا لما جاء بالبيانات الصادرة عنها من قبل، تعاملها مع أي طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقًا للوائح المطبقة، وفى ضوء إستراتيجية مصر لأنه تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز، ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وأخيراً فى ضوء سعى وزارة البترول لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

وكانت شركة ديليك الإسرائيلية قالت فى بيان صحفى اليوم نقلته وكالة رويترز أن شركات نوبل إنرجى وديليك وغاز الشرق المصرية اتفقوا على شراء 39 % من أسهم خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار.

وأضافت ديليك الإسرائيلية أن بائعى خط أنابيب غاز شرق المتوسط وافقوا على إنهاء إجراءات التحكيم مع مصر.

وتابعت أن صفقة خط أنابيب غاز شرق المتوسط ستسمح بمد مصر بالغاز الإسرائيلى بحلول مطلع 2019، وكذلك اتفق الأطراف على إمكانية تصدير الغاز إلى مصر عن طريق ميناء العقبة الأردنى أيضًا.

وأشارت إلى أنها ستدفع 185 مليون دولار فى إطار الصفقة، ونوبل 185 مليون دولار وغاز الشرق 148 مليون دولار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى في شهر أمام الدولار
» اكتشاف أول إصابة بـ«الملاريا» في قنا
» مشروب سري وراء تألق لاعبي ليفربول
» ترامب: هذه الصدفة جنبت القتال في إدلب
» رسميًا.. ألمانيا تفوز بحق تنظيم يورو 2024
» «البورصة» تربح 600 مليون جنيه
» تأجيل محاكمة أسامة الشيخ بالكسب غير المشروع
» "ترامب" يرد على السخرية منه بالأمم المتحدة
» شاهد.. منى زكي تقلد رقصة محمد هنيدي بالجونة
» شاهد.. فنانة شهيرة تستعرض عضلاتها على إنستجرام
» تسريب غاز يشعل النار فى سيدة أثناء إعدادها الطعام

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:50 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم