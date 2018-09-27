» أول تعليق لـ"نتنياهو" على حل الدولتين

27 سبتمبر 2018 - 11:42 ص

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل "حل الدولتين" لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، منوهة أنها المرة الأولي الذي يتحدث فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن "حل الدولتين" وإمكانية حدوث ذلك خلال ولايته للحكم .

وقال الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إن حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني سيكون "مثل صفقة عقارية".

وفي حديثه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد ساعات فقط من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر عن دعمه لحل الدولتين ، موضحًا انه يفضل هذا الحل وبشدة، مضيفًا "أعتقد أن ذلك سيحدث قريبًا"، واصفًا نتنياهو بأنه كان "لطيفاً جداً" معه خلال اجتماعهم.

وقال "ترامب" إن حل الدولتين "أكثر احتمالاً" من أي حل آخر ، لكنه أوضح أنه "طالما أن الطرفان سعيدان ، فأنا موافق على دولة واحدة ، دولتين ، كل ما يريدونه".

وتابع:"إن صهره وكبير المستشارين، جاريد كوشنر ، الذي يقود الفريق الأمريكي المسئول عن المفاوضات في الشرق الأوسط ، "يحب إسرائيل" ولكن مع ذلك، سيكون "عادلاً جداً للفلسطينيين" إذا استؤنفت المفاوضات.

وكرر "ترامب" تصريحاته في وقت لاحق، "أعتقد أن الدولتين ستحدثان"، مضيفًا أنه في اجتماعاته مع القادة العرب ، سمع من جميعهم أن السلام الإسرائيلي الفلسطيني مهم من أجل التوصل إلى سلام أوسع في الشرق الأوسط.

واستطرد "ترامب" أنه يعتقد "إذا سألت معظم الناس في إسرائيل ، فإنهم يتفقون مع دعمه لحل الدولتين، لكن "لا أحد أراد أن يقول ذلك. من المهم جدًا طرحها ، إنه أمر كبير جدًا لإزالتها".

في وقت سابق من يوم الأربعاء ، بعد لقاء ترامب ونتنياهو ، عبّر ترامب للمرة الأولى عن دعم علني وصريح لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك "اننى أحب حل الدولتين. نعم. هذا ما اعتقده. هذا هو ما اعتقد انه يعمل بشكل أفضل"، فبعد شهور من ما أطلق عليه "صفقة القرن"، قدر ترامب أن الفلسطينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات "100 بالمائة".

أما بالنسبة لنتنياهو، هذه هي المرة الأولى التي يُجبر فيها على التحدث صراحةً عن فكرة قيام دولة فلسطينية محتملة منذ خطاب "بار إيلان" للسياسة الخارجية في عام 2009.

وعندما سأله مراسل صحيفة "هاآرتس" عما إذا كانت "دولة ناقص" فلسطينية، حسب تعبيره سيصبح حقيقة واقعة خلال فترة ولايته ، قال نتنياهو: "أقترح عليك أن تنتظر وترى. من المهم أن نضع ما هو غير مقبول لنا: إسرائيل لن تتخلى عن السيطرة الأمنية غرب الأردن، وهذا لن يحدث طالما أنا رئيس وزراء وأعتقد أن الأمريكيين يفهمون ذلك ".

وفي نهاية المؤتمر المشترك ، نوه "ترامب":"حسنًا، أحب أن أتمكن من عقد صفقة مع الإسرائيليين والفلسطينيين، أنت تعرف ، طوال حياتي قيل لي هذا هو أصعب صفقة. وأنا أختلف ، أعتقد أن الرعاية الصحية ربما تكون أكثر صعوبة، حسناً ، أنت تريد معرفة الحقيقة" .

وأضاف :"نتنياهو كان لطيفا للغاية بالنسبة لي ، سعيد جدا لأنني فعلت كل شيء مع القدس والسفارة ، والتي تم افتتاحاها في أربعة أشهر بأقل من 500 ألف دولار، إذا كان المتفق عليه في الميزانية أكثر من مليار دولار".