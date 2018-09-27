» شاهد.. حريق هائل يلتهم البنك الوطني الجديد

27 سبتمبر 2018 - 11:46 ص

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حجم الحريق الذي نشب في مبني البنك الوطني الجديد في دولة الكويت.

واندلع الحريق الضخم الخميس، في أحد الأبراج بالعاصمة الكويت، بحسب ما أفاد به ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مواقع إخبارية كويتية عبر “تويتر” مقاطع فيديو تظهر أعمدة الدخان الكثيفة وهي تتصاعد من البناء.

فيما نشر البنك الوطني الجديد في الكويت تغريدة عبر حسابه على تويتر شرح فيها تفاصيل الحريق.

وأكد البنك أنه تمت السيطرة على النيران من قبل الجهات المعنية دون وقوع إصابات.

وقال البنك في التغريدة: “نحيطكم علماً أن مبنى بنك الكويت الوطني قيد الإنشاء قد تعرض لاندلاع حريق جزئي في أحد المرافق وقد تمت السيطرة على الحريق بنسبة 90% من قبل الإدارة العامة للإطفاء، وقد تم إخلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع بوقت قياسي دون حدوث أي إصابات. وسنوافيكم لاحقًا بآخر المستجدات. شكرًا لتفهمكم”.

يذكر أن قوات الدفاع المدني والإسعاف والشرطة قد أسرعت لمكان الحريق من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماده والمساعدة في عمليات الإخلاء.