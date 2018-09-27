» شاهد.. جهاز جديد يكشف جودة البطيخ

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عمرو محمد-متابعات

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اخترع شاب تونسي جهازًا يكشف به عن جودة البطيخ من خلال لونها وطعمها إثر خروج موجات صوتية منها تكشف ذلك.

وقال الشاب الذي قدم الجهاز في أحد برامج المسابقات التونسية للاختراع: "أننا تعودنا عند شراء البطيخ أن (نطبل) عليها لمعرفة مدى جودتها"

وتابع "المتسابق" عن جهازه: "اخترعت جهاز صغير للنقر علي البطيخ لاستقبال الموجات الصوتية عن طريق الميكروفون فيعطي هذا الجهاز للمستهلك جودتها أن كان تصلح للطعام أم لا".

وأضاف:"قمت بالتجربة علي 20 بطيخة لكي أعرف ما آلت إليه الأمور، وقد نجحت في معرفة جودة 13 بطيخة وفشلت في 7 آخرون".

وفي نهاية الحلقة رفضت لجنة التحكيم هذا الاختراع بداعي أنه هذا الجهاز كان يصلح من سبعينيات القرن الماضي ولا فائدة منة في وقتنا هذا".

شاهد الفيديو من هنا

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