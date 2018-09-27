  • الخميس 27 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:01 م
بحث متقدم
خالد أبو النجا: "من صمت الفن.. لاتهامات بالخيانة العظمى بسبب السيسي"

بلاغ يتهم خالد أبو النجا بالترويج للشذوذ

مفاجأة عن إشاعة رفع تذاكر حديقة الحيوان

مفاجأة عن إشاعة رفع تذاكر حديقة الحيوان

القرموطي

جابر القرموطي يغادر "النهار" رسميا

أرشيفية

علاقة حميمية انتهت بمقتل الابن بسبب صراخه

السيسي

السيسي: ملتزمون بالكشف عن حقيقة مقتل ريجيني

منصور

"الأعلى للإعلام" يدخل على خط أزمة "منصور" و"شلبي"

النفيسي : يجب قراءة سورة النمل هذه الأيام

النفيسي: يجب قراءة سورة النمل هذه الأيام

أرشيفية

بالفيديو.. مدرس يتحرش بطفلة بالشرقية

محاكمة فض رابعة

اليوم.. محاكمة 215 متهمًا بـ"كتائب حلوان"

«الكاف» يحتفي بفوز مصر على غانا بهدفين

عقوبات "رادعة" من "كاف" ضد الأهلى

معروف يوسف فى إعارة للشرطة العراقي

الرياضة

معروف يوسف
معروف يوسف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الزمالك يطير إلى الكويت لمواجهة القادسية

#

ساويرس ردًا على سؤال مغرد: "خازوق"

#

تجديد حبس ابنة القرضاوي و12آخرين 45 يومًا

#

افتتاح مؤتمر تطوير علوم وممارسات التمريض بجامعة بنها

الزمالك

يوسف

الشرطة العراقي

معروف

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور على إعارة لاعب خط الوسط معروف يوسف إلى نادى الشرطة العراقي، بعدما قام اللاعب بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء مؤخرًا لمدة موسمين، يحصل اللاعب النيجيرى على 9 ملايين جنيه فى الموسم الأول، و10 ملايين جنيه فى الموسم الثانى.

فى حين تنازل النيجيرى، عن جميع مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء تمهيدًا للانتقال لنادى الشرطة على سبيل الإعارة، خاصة وأن القيد فى الدورى العراقى يغلق الأحد المقبل، وبالتالى يمكن قيده فى قائمة الفريق والمشاركة فى المباريات بدلاً من الانتظار ليناير المقبل.

ومن المقرر أن يرسل مسئولو الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة الأوراق الخاصة بإتمام إعارة معروف للنادى العراقى قبل غلق القيد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (1-2)

د. عبد الآخر حماد

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. فنانة شهيرة تستعرض عضلاتها على إنستجرام
» تسريب غاز يشعل النار فى سيدة أثناء إعدادها الطعام
» أول تعليق لـ"نتنياهو" على حل الدولتين
» شاهد.. جهاز جديد يكشف جودة البطيخ
» معروف يوسف فى إعارة للشرطة العراقي
» شاهد.. حريق هائل يلتهم البنك الوطني الجديد
» "كاف" يعلن أسماء حكام مباراة الأهلى ووفاق سطيف
» البابا تواضروس: إنشاء أكبر مكتبة قبطية عالميًا بالقاهرة
» شاهد.. هدية لمايا دياب في فنجان قهوة
» كم تربح "أيفون" في الهاتف الواحد؟
» ناسا تعثر على مفاجأة غير سارة في مركبتها الضائعة بالمريخ

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم