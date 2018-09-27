» معروف يوسف فى إعارة للشرطة العراقي

27 سبتمبر 2018 - 11:49 ص

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور على إعارة لاعب خط الوسط معروف يوسف إلى نادى الشرطة العراقي، بعدما قام اللاعب بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء مؤخرًا لمدة موسمين، يحصل اللاعب النيجيرى على 9 ملايين جنيه فى الموسم الأول، و10 ملايين جنيه فى الموسم الثانى.

فى حين تنازل النيجيرى، عن جميع مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء تمهيدًا للانتقال لنادى الشرطة على سبيل الإعارة، خاصة وأن القيد فى الدورى العراقى يغلق الأحد المقبل، وبالتالى يمكن قيده فى قائمة الفريق والمشاركة فى المباريات بدلاً من الانتظار ليناير المقبل.

ومن المقرر أن يرسل مسئولو الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة الأوراق الخاصة بإتمام إعارة معروف للنادى العراقى قبل غلق القيد.