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مطار القاهرة: 18 ألف راكب يوميًا يترددون على الميناء

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وكالات - حنان حمدتو

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كشفت مصادر داخل شركة ميناء القاهرة الجوى, عن أن حركة الركاب شهدت طفرة كبيرة داخل صالات السفر والوصول, تتراوح ما بين 17 إلى 18 ألف راكب يوميًا على مختلف رحلات السفر والوصول, وذلك بالمقارنة خلال الأعوام السابقة التي كانت تشهد الوصول إلي أعداد حوالي 12 ألف راكب .

وأضافت المصادر  أن شركة ميناء القاهرة برئاسة  المهندس أحمد فوزي، تؤكد أن زيادة  التطوير بالمطار تأتى عن طريق زيادة إعداد شركات الطيران, كلما زادت أعداد الركاب.

وأشارت إلى أن الشركة تضع خطة تطوير شاملة داخل صالات السفر والوصول سوف يشعر بها الركاب، وأشارت المصادر إلي انتهاء أعمال التطوير داخل مبني "3"، كذلك أمام مبني الركاب "2" والذي تم السماح للمستقبلين بالدخول إلى الصالات لاستقبال ذويهم من الركاب .

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