"الرئاسة" توفد مندوبا لوضع الزهور على قبر ناصر فى ذكرى وفاته

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وكالات - حنان حمدتو

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أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي, اليوم الخميس, لوضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة.

ويذكر أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وافته المنية في يوم 28 سبتمبر 1970 بعدما عانى من نوبة قلبية شديدة أودت بحياته، وتحل غدًا الجمعة الذكرى  الـ48 لوفاة الزعيم المصرى ويحتفل بها أبناء الشعب المصري من كل محافظة  داخل ضريحه الكائن بشارع الخليفة المأمون.

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