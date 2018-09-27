فسخ عقد "صلة" ينعش خزينة الأهلى بـ300 مليون جنيه

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حالة من الترقب يعشها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعدما أعلنت بالأمس شركة "صلة" للدعاية والإعلان عن فسخ تعاقدها بشكل رسمي مع النادي.

ويترقب مسئولو الأهلي وصول خطاب الفسخ رسميًا، من الشركة استعدادًا للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي بالعقد المبرم بين الطرفين والذي يبلغ 250 مليون جنيه بالإضافة إلى قيمة خطاب الضمان والذي يقدر بـ50 مليون جنيه وفقاً للعقد.

وكانت "صلة" نجحت في الفوز بحقوق رعاية الأهلي لمدة 4 سنوات مقابل نصف مليار جنيه، بعد منافسة شركتي "برزنتيشن" و"الأهرام".

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