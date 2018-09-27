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ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة فى حملة أمنية بالقليوبية

قضايا وحوادث

ضبط 3 آلاف و87 طنًا لحوم فاسدة بالشروق
ضبط 3 آلاف و87 طنًا لحوم فاسدة بالشروق

أحمد الشربينى

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ضبطت الأجهزة الأمنية في القليوبية مصنع وثلاجة لحفظ اللحوم بداخلهما 6.5 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملة تموينية مكبرة بالخانكة.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية يفيد بتكثيف الحملات على أماكن بيع وتصنيع المواد الغذائية وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات عن ضبط م.ا.ف، وف.ا ويسري.ف.ا مسئولون عن مصنع لتصنيع اللحوم وقيامهم بأبو زعبل بالخانكة لإنتاج مصنعات اللحوم من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستخدام الآدمي وإعادة تدوير مرتجعات الأسواق منتهية الصلاحية وبيعها في الأسواق.

كما تمكنت الحملات من ضبط صاحب ثلاجة لحفظ المجمدات بمركز الخانكة لحيازته سلعًا غذائية "لحوم ودواجن وكبدة وأسماك" يقوم بعرضها للجمهور منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث يقوم بتغيير تواريخ صلاحية جديدة تدل على صلاحيتها للاستخدام الآدمي وإعادة بيعهــا للمواطنين والمحال التجارية وضبط بحوزته "500 كيلو جرام" دواجن – كبدة – أسماك "وورد تقرير الطب البيطري يتضمن أن تلك الكمية بها سائل انفصالي مدمم وتغيير في الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والقوام والرائحة وغير صالحة للاستخدام الآدمي والحيواني، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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