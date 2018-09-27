الرى: اتفاق مصرى أوغندى لإنشاء 5 سدود حصدًا للأمطار

27 سبتمبر 2018 - 12:15 م

قالت وزارة الري والموارد المائية إن اللجان الفنية والتوجيهية المشتركة بين مصر وأوغندا أكملت أعمال مشروعات التعاون الفني والتي استمرت يومين في العاصمة الأوغندية كمبالا، وتم الاتفاق من خلالها على بدء تنفيذ مشروع إنشاء 5 سدود حصاد مياه أمطار في مناطق متفرقة بأوغندا.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الري, اليوم, أن اللجان ناقشت بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال مشروعات التعاون الثنائي, وحققت الاجتماعات أهدافها في متابعة تقدم سير العمل وحجم الإنجاز في كل المشروعات, وبحث سبل تذليل أي معوقات لضمان استمرارية تلك المشروعات.

كما خلصت الاجتماعات إلى الاتفاق على الإجراءات اللازمة لإعداد المرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة "كسيسي" استثمارًا للنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى, والتي يشهد احتفالية ختامها اليوم بمنطقة “كسيسي” الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري, وسام شيبتوريس وزير المياه والبيئة الأوغندي.