بالفيديو.. عيوب خطيرة في هواتف آيفون الجديد

وخلال التجارب، قام الخبراء التابعون للقناة بتعريض هاتفي آيفون "XS" و"XS Max" لاختبارات سقوط من ارتفاع 6 أقدام، واختبار مرونة وتحمل الشاشة عند الضغط على منتصفها، واختبار نفاذية هيكل الهاتف بالنسبة للسوائل.

وخلال التجارب، قام الخبراء التابعون للقناة بتعريض هاتفي آيفون "XS" و"XS Max" لاختبارات سقوط من ارتفاع 6 أقدام، واختبار مرونة وتحمل الشاشة عند الضغط على منتصفها، واختبار نفاذية هيكل الهاتف بالنسبة للسوائل.