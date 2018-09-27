  • الخميس 27 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:02 م
بحث متقدم
خالد أبو النجا: "من صمت الفن.. لاتهامات بالخيانة العظمى بسبب السيسي"

بلاغ يتهم خالد أبو النجا بالترويج للشذوذ

مفاجأة عن إشاعة رفع تذاكر حديقة الحيوان

مفاجأة عن إشاعة رفع تذاكر حديقة الحيوان

القرموطي

جابر القرموطي يغادر "النهار" رسميا

أرشيفية

علاقة حميمية انتهت بمقتل الابن بسبب صراخه

السيسي

السيسي: ملتزمون بالكشف عن حقيقة مقتل ريجيني

منصور

"الأعلى للإعلام" يدخل على خط أزمة "منصور" و"شلبي"

النفيسي : يجب قراءة سورة النمل هذه الأيام

النفيسي: يجب قراءة سورة النمل هذه الأيام

أرشيفية

بالفيديو.. مدرس يتحرش بطفلة بالشرقية

محاكمة فض رابعة

اليوم.. محاكمة 215 متهمًا بـ"كتائب حلوان"

«الكاف» يحتفي بفوز مصر على غانا بهدفين

عقوبات "رادعة" من "كاف" ضد الأهلى

بالفيديو.. عيوب خطيرة في هواتف آيفون الجديد

الصفحة الأخيرة

من العيوب
من العيوب

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

محافظ الشرقية يكشف السبب الحقيقي وراء إقالة مدير مدرسة

#

شاهد .. صورة مسربة لـ"الآيفون" الجديد

#

"آيفون" يجهز مفاجأة مدوية لمحبيه

#

تصريحات مثيرة لـ"صلاح" عن موسمه الجديد مع ليفربول

كسر

الصيانة

ايفون

عيوب

عشاق أبل


نشرت قناة "SquareTrade" على يوتيوب شريط فيديو يظهر اختبارات تحمل أجرتها على هواتف آيفون المطروحة مؤخرًا.

وخلال التجارب، قام الخبراء التابعون للقناة بتعريض هاتفي آيفون "XS" و"XS Max" لاختبارات سقوط من ارتفاع 6 أقدام، واختبار مرونة وتحمل الشاشة عند الضغط على منتصفها، واختبار نفاذية هيكل الهاتف بالنسبة للسوائل.

وأشار الخبراء إلى أن الهاتفين الجديدين فشلا في اختبارات الكسر والمرونة، وأبديا أداء أقل مما كان متوقعا، لكنهما نجحا في اختبارات تحمل السوائل بعد أن عملا لأكثر من نصف ساعة في أسطوانة كبيرة مملوءة بالجعة.

يذكر أن آبل كانت قد أوضحت أن ثمن استبدال شاشة هاتف "XS" الجديد يبلغ 279 دولارا، بينما سيكون سعر الصيانة الكاملة للجهاز 549 دولارا، أما هاتف "XS Max" الكبير، فسيكلف استبدال شاشته 329 دولارا، أما صيانته العامة فمقابل 599 دولارا.

شاهد الفيديو.. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (1-2)

د. عبد الآخر حماد

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. فنانة شهيرة تستعرض عضلاتها على إنستجرام
» تسريب غاز يشعل النار فى سيدة أثناء إعدادها الطعام
» أول تعليق لـ"نتنياهو" على حل الدولتين
» شاهد.. جهاز جديد يكشف جودة البطيخ
» معروف يوسف فى إعارة للشرطة العراقي
» شاهد.. حريق هائل يلتهم البنك الوطني الجديد
» "كاف" يعلن أسماء حكام مباراة الأهلى ووفاق سطيف
» البابا تواضروس: إنشاء أكبر مكتبة قبطية عالميًا بالقاهرة
» شاهد.. هدية لمايا دياب في فنجان قهوة
» كم تربح "أيفون" في الهاتف الواحد؟
» ناسا تعثر على مفاجأة غير سارة في مركبتها الضائعة بالمريخ

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم