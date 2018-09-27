  • الخميس 27 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:01 م
بحث متقدم
خالد أبو النجا: "من صمت الفن.. لاتهامات بالخيانة العظمى بسبب السيسي"

بلاغ يتهم خالد أبو النجا بالترويج للشذوذ

مفاجأة عن إشاعة رفع تذاكر حديقة الحيوان

مفاجأة عن إشاعة رفع تذاكر حديقة الحيوان

القرموطي

جابر القرموطي يغادر "النهار" رسميا

أرشيفية

علاقة حميمية انتهت بمقتل الابن بسبب صراخه

السيسي

السيسي: ملتزمون بالكشف عن حقيقة مقتل ريجيني

منصور

"الأعلى للإعلام" يدخل على خط أزمة "منصور" و"شلبي"

النفيسي : يجب قراءة سورة النمل هذه الأيام

النفيسي: يجب قراءة سورة النمل هذه الأيام

أرشيفية

بالفيديو.. مدرس يتحرش بطفلة بالشرقية

محاكمة فض رابعة

اليوم.. محاكمة 215 متهمًا بـ"كتائب حلوان"

«الكاف» يحتفي بفوز مصر على غانا بهدفين

عقوبات "رادعة" من "كاف" ضد الأهلى

تسريب غاز يشعل النار فى سيدة أثناء إعدادها الطعام

قضايا وحوادث

حريق منزل
حريق منزل

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

نجمة "البورنو" تكشف تفاصيل فاضحة عن علاقتها بـ"ترامب"

#

مصرع ربة منزل تحت عجلات القطار بسوهاج

#

ضبط عامل يؤجر شقته للدعارة بـ7 آلاف فى الساعة

#

مصرع سيدة أثناء الولادة

أصيبت سيدة بجروح خطيرة إثر تسرب الغاز من أنبوبة بوتاجاز واشتعال النار أثناء إعدادها بالبحيرة.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدي مدير الأمن من مركز شرطة أبو حمص من مستشفى كفر الدوار العام، بوصول "م.ع" 25 سنة، ربة منزل ومقيمة بقرية القصر دائرة المركز، مصابة بحروق من الدرجات الثلاث بأجزاء متفرقة من الجسم بنسبة 35%.

وبسؤالها قررت أنه أثناء إعدادها الطعام بمنزلها حدث تسرب للغاز من أنبوبة البوتاجاز واشتعال النيران وامتدادها لملابسها، وحدوث إصاباتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (1-2)

د. عبد الآخر حماد

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. فنانة شهيرة تستعرض عضلاتها على إنستجرام
» تسريب غاز يشعل النار فى سيدة أثناء إعدادها الطعام
» أول تعليق لـ"نتنياهو" على حل الدولتين
» شاهد.. جهاز جديد يكشف جودة البطيخ
» معروف يوسف فى إعارة للشرطة العراقي
» شاهد.. حريق هائل يلتهم البنك الوطني الجديد
» "كاف" يعلن أسماء حكام مباراة الأهلى ووفاق سطيف
» البابا تواضروس: إنشاء أكبر مكتبة قبطية عالميًا بالقاهرة
» شاهد.. هدية لمايا دياب في فنجان قهوة
» كم تربح "أيفون" في الهاتف الواحد؟
» ناسا تعثر على مفاجأة غير سارة في مركبتها الضائعة بالمريخ

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم