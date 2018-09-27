» تسريب غاز يشعل النار فى سيدة أثناء إعدادها الطعام

27 سبتمبر 2018 - 12:27 م

أصيبت سيدة بجروح خطيرة إثر تسرب الغاز من أنبوبة بوتاجاز واشتعال النار أثناء إعدادها بالبحيرة.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدي مدير الأمن من مركز شرطة أبو حمص من مستشفى كفر الدوار العام، بوصول "م.ع" 25 سنة، ربة منزل ومقيمة بقرية القصر دائرة المركز، مصابة بحروق من الدرجات الثلاث بأجزاء متفرقة من الجسم بنسبة 35%.

وبسؤالها قررت أنه أثناء إعدادها الطعام بمنزلها حدث تسرب للغاز من أنبوبة البوتاجاز واشتعال النيران وامتدادها لملابسها، وحدوث إصاباتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.