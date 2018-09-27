بالفيديو.. مدبولى يتفقد معبد دندرة والمتحف المفتوح بقنا

27 سبتمبر 2018 - 12:29 م

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم الخميس معبد دندرة الأثري والمتحف المفتوح بمحافظة قنا وصاحبه في الجولة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

واستمع مدبولى لشرح وافٍ وتفصيلى من الدكتور خالد العناني، وزير الآثار حول المعبد وتاريخ الأسرة الثامنة عشر ومحتويات المعبد، وفقًا لما عرضته فضائية "إكسترا نيوز".

وقال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن معبد دندرة يعد أحد أهم المعابد المصرية التي ما زالت تحتفظ ببريقها حتى الآن لاسيما النقوش المميزة على جدرانه وأعمدته التي تروي التاريخ في حقبة تاريخية مهمة.

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