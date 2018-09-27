مفاجأة عن إشاعة رفع تذاكر حديقة الحيوان

27 سبتمبر 2018 - 12:30 م

قال المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن إصدار مصر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يفتح آفاقًا كبيرة لتعزيز تدفق الاستثمارات لمصر، لأنه يأتي ضمن منظومة متكاملة من التشريعات التي تكفل حماية البيانات.

وأضاف خلال ندوة "الاتاحة المعلوماتية للصحفيين وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" التي نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين ، أن حجم إنفاق العالم على تأمين المعلومات وصل لنحو 144 مليار دولار.

وأوضح أن مصر تتصدر المركز 20 على مستوى العالم فى مستخدمي الانترنت، وتعد الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يحتاج إلى مسئولية فى عمليات نشر الأخبار والمعلومات، لأنها تكون بالغة الخطورة إذا كانت غير صحيحة.

وأشار إلى أن شائعة رفع تذاكر دخول حديقة الحيوانات إلى 50 جنيهًا خلال فترة العيد أثرت بشكل سلبي على إيراداتها بسبب نشر معلومات غير صحيحة وتداولها بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع قائلا : ويعد هذا المثال دليلاً على قدرة هذا السلاح على ضرب مختلف مؤسسات البلاد، مما يحتاج إلى مسئولية من جانب مستخدمى هذه المواقع قبل أن تعصف بمختلف المؤسسات.

كما توقع أن يتم مناقشة حماية البيانات الشخصية أمام البرلمان خلال دورته المقبلة التي ستبدأ فعاليتها خلال أيام، مشيرًا إلى أن التكتلات الاقتصادية الكبرى تفضل خلال الفترة المقبلة التعامل مع الدول التى لديها قوانين لحماية البيانات الشخصية.

وأضاف أننا في مصر قطعنا شوطًا كبيرًا فى هذه المجالات، فضلاً عن الاستمرار في عمليات رفع الوعى بأهمية تأمين والحفاظ على البيانات، حيث يعمل المجلس الأعلى للأمن السيبراني برئاسة وزير الاتصالات على وضع كافة الأطر التى تضمن تأمين البيانات.

وأشار في حديثه إلي أنه باقٍ من الزمن 11 شهرًا لانتهاء مهلة توفيق أوضاع كافة المؤسسات والشركات وفق ضوابط قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتى تلزمها بالاحتفاظ بالبيانات لنحو 180 يومًا، فضلًا عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر.