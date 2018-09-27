بلاغ يتهم خالد أبو النجا بالترويج للشذوذ

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بلاغ

الشذوذ الجنسي

خالد أبو النجا

التحريض على الشذوذ

اتهم المحامي طارق محمود فى بلاغ الفنان خالد أبو النجا بالترويج للشذوذ والتحريض عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وقدم المحامي البلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية برقم 5806 لسنة 2018 بلاغات محامى عام أول، وقال إن خالد أبو النجا دأب من خلال تصريحاته على صفحته الرسمية على التحريض على الشذوذ الجنسى والترويج من خلال وصفه بأن المثلية الجنسية ليست حرام وهو بذلك يدعو لممارسة الشذوذ الجنسى والتحريض عليه.

وذكر "محمود" في بلاغه أن أبو النجا يحرض الشباب على ممارسة الشذوذ، واستغل شهرته كممثل وقام بالترويج لهذا الفعل الشاذ الذي يتنافى مع النظام العام.

وطالب البلاغ بمحاكمة خالد أبو النجا بتهمة التحريض على ممارسة الفجور والتحريض عليه.

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