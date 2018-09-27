خبير اقتصادى يوجه وزارة التربية والتعليم بخصخصة المدارس الحكومية

27 سبتمبر 2018 - 12:44 م

قال إلهامى الميرغنى، الخبير الاقتصادى ونائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الأزمات المختلفة التى تصدرت حال التعليم مع بداية العام الدراسى، تشير إلى توجه الوزارة لاحتمالية خصخصة المدارس التعليمية الحكومية حتى تنضبط المنظومة والغاء منظومة التعليم المجانى.

وقال الميرغني خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "استيقظوا حول حال التعليم هذا العام، فكم الأخبار والحوادث في المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي مرعبة وغير عادية".

وأضاف الخبير الاقتصادى: "كثافات الفصول أول هذه الأزمات مع بداية العام الدارسى، وأطفال بلا تختة والعنف المدرسي، بجانب وفيات في أول أسبوع دراسة، تحويل تلاميذ وطلاب للتحقيق واعتقالات لكل من ينتقد الوزارة، كل هذه الأحداث واجهة لإلغاء التعليم المجاني وطالما يتم دفع الأموال للكتب الخارجية والدروس الخصوصية إذن يمتلك الآباء الأموال لذلك الحل فى خصخصة التعليم".

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعي، وقال أحمد عبد الستار: "المشكلة إن الوزير بني مدارس دولية بدل ما يبني مدارس جديدة تقلل من كثافات الفصول ومافيش أي حد اعترض"

وتابع علاء أحمد: "وكأنها مؤامرة حول التعليم".