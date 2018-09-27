» شاهد.. منى زكي تقلد رقصة محمد هنيدي بالجونة

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وكالات- الدويني فولي

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قلدت الفنانة منى زكي، رقصة الفنان محمد هنيدي في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، والذي عرض منذ 20 عامًا، وكان بمثابة نقلة فنية لجيل بأكمله من الفنانين.

وخلال استضافة منى في برنامج “العب يا نجم” على هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، طلب منها مقدم البرنامج تقليد رقصة هنيدي التي اشتهر بها في هذا الفيلم.

ولبت الفنانة طلبه وقامت بتقليد رقصة هنيدي بطرافة شديدة، وقد عبر عدد كبير من النشطاء عن إعجابهم الشديد بتقليدها، وأكد بعضهم أنها قدمت الرقصة أفضل من هنيدي نفسه.

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