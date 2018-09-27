  • الخميس 27 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:50 م
بحث متقدم
هانى العتال

إنذار على يد محضر من «العتال» لوزير الشباب

نافعة

"نافعة" يصدم العرب بهذا الأمر

أغاني "سعد لمجرد" ممنوعة في هذه الدول!

أغانى "سعد لمجرد" ممنوعة فى هذه الدول!

تشيلسي

طلب غريب من جماهير تشيلسي لـ"صلاح"

محاكمة متهميين

تأجيل محاكمة متهمي "كتائب حلوان" لـ24 أكتوبر

الشرطة تتدخل لفض مشاجرة بين طلاب مدرسة الفشن ببني سويف

إصابة طالب بـ43 غرزة فى كمين طلابى

رسلان

"رسلان" خطيبًا للجمعة بعد إقراره بالخطبة الموحدة

كلوب وصلاح

جماهير الريدز: "كلوب" يخطط للاستغناء عن صلاح

روائي شهير يكشف سرا عن أعمال " عادل إمام"

روائي شهير يكشف سرًا عن أعمال "عادل إمام"

خالد أبو النجا: "من صمت الفن.. لاتهامات بالخيانة العظمى بسبب السيسي"

بلاغ يتهم خالد أبو النجا بالترويج للشذوذ

روائي شهير يكشف سرًا عن أعمال "عادل إمام"

الصفحة الأخيرة

روائي شهير يكشف سرا عن أعمال " عادل إمام"
روائي شهير يكشف سرا عن أعمال " عادل إمام"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

نجل الزعيم يوجه رسالة حب لـ"الهضبة"

#

السبب الحقيقي لانفصال معز مسعود وشيري عادل

#

محمد رمضان يروي كيف أحرجه عادل إمام قبل أشهر

#

بالفيديو.. إسرائيل تستغل تصريحات "عادل إمام" ضد حماس

السرقة

مصر الجديدة

إبراهيم عبد المجيد

العمل الفني

أفلام عادل إمام

قال الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد إن جيل رواد السينما كان يتمتع بذوق ورقيّ، حيث كانوا يكتبون في أعمالهم الاسم الأصلي للعمل الفني.

وأضاف عبد المجيد في مقال له بعنوان "مصر الجديدة" بصحيفة الأخبار أن هذا الجيل انتهى، وظهر من يقوم بتمصير الأفلام الأجنبية دون إشارة للعمل الأصلي.

وأوضح أن أكثر أفلام عادل إمام مثلا مأخوذة عن أفلام عالمية والقائمة تتسع لأفلام الآخرين، ولم يذكر في فيلم واحد اسم العمل الأصلي، لافتًا إلى أن الأمر استمر بدرجة أقل بعد أن شاركت مصر في اتفاقية حقوق المؤلف العالمية، وأيضًا بسبب قلة الإنتاج السينمائي نفسه، كما اتهمت السينما أيضًا بسرقة روايات كتاب معاصرين أو شىء منها.

وأوضح أنه في الجانب الأدبي اتهم كتاب كبار بسرقة بعض كتاباتهم من الآخرين ولن أقف طويلاً عند كل الأجيال،  سأقفز بسرعة عند كتاب الرواية الآن، المغرمون بروايات الرعب الذين يشكل لهم كاتب مثل المرحوم أحمد خالد توفيق أملا ويريدون أن يحظوا بشهرته كثيرا جدا ما يلجأون إلي تمصير أفلام رعب أجنبية قديمة أو معاصرة لأن الكثيرين لا يتمتعون بثقافة أحمد خالد توفيق.

وتابع في حديثه أن الأمر زحف إلي الروايات الأدبية بعيدًا عن الرعب، فكثيرًا ما نقرأ رواية نكتشف أنها أصلا فيلم سينمائي أجنبي أو مشاهد من فيلم سينمائي أجنبي، بل ويمتد الأمر إلى مشاهد من روايات معاصرة أجنبية ومصرية.

وشدد في حديثه على أن اكتشاف ذلك هو عمل النقاد وليس عملي رغم معرفتي بأكثر من حالة من هذه امتد بعضها إلي أعمال لي شخصيًا فأنا أؤمن بشىء مهم جدًا وهو الصدق الفني، ففي اللحظة التي يقوم فيها السارق بنقل المشهد إلي روايته تنخفض درجة صدقه الروحي وبالتالي الفني وتظهر رعشة السارق في العمل خاصة إذا كان يسرق مشهدا صعب تكراره عند كل الكتاب.

لنجيب محفوظ في رواية زقاق المدق وكيف صارت برؤية جديدة أعلى أفقًا من الرؤية الواقعية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (1-2)

د. عبد الآخر حماد

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» "ترامب" يرد على السخرية منه بالأمم المتحدة
» شاهد.. منى زكي تقلد رقصة محمد هنيدي بالجونة
» شاهد.. فنانة شهيرة تستعرض عضلاتها على إنستجرام
» تسريب غاز يشعل النار فى سيدة أثناء إعدادها الطعام
» أول تعليق لـ"نتنياهو" على حل الدولتين
» شاهد.. جهاز جديد يكشف جودة البطيخ
» معروف يوسف فى إعارة للشرطة العراقي
» شاهد.. حريق هائل يلتهم البنك الوطني الجديد
» "كاف" يعلن أسماء حكام مباراة الأهلى ووفاق سطيف
» البابا تواضروس: إنشاء أكبر مكتبة قبطية عالميًا بالقاهرة
» شاهد.. هدية لمايا دياب في فنجان قهوة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم