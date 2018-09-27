ضبط مصنع ينتج أدوية مجهولة المصدر

27 سبتمبر 2018 - 01:11 م

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة مصنع أدوية غير مرخص يستخدم مواد رديئة ومجهولة المصدر في تصنيع الأدوية بمدينة بدر.

تلقى العميد محمد رجائي، مدير إدارة مباحث التموين، معلومات تفيد بقيام "أحمد.ا.م"، صاحب مصنع أدوية كائن بدائرة قسم شرطة بدر، يدير المصنع بدون ترخيص، مستخدمًا مواد رديئة ومجهولة المصدر في تصنيع الأدوية، واستخدام ماكينات غير معقمة في تغليف وتعبئة الأدوية، مستخدمًا علامة تجارية وهمية غير مسجلة بوزارة الصحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم، وعُثِرَ داخل المصنع على كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، تشمل 3 ملايين قرص فيتامينات للأطفال أنواع مختلفة، و20.330 طن بودرة أدوية مختلفة الأنواع، و5 آلاف عبوة فيتامين سي للأطفال، و30 ألف قرص فيتامين للعظام لكبار السن، و3 آلاف عبوة ماكس مم كالسيوم للحوامل، و2000 عبوة ماكس خام كالسيوم لكبار السن، و250 ألف عبوة فيتامين حديد للأطفال، و5 آلاف عبوة مسحوق كالسيوم للعظام للحوامل، و46 ألفا و200 عبوة شيكولاتة كالسيوم للأطفال، و150 عبوة جيلي منوم للأطفال، و21 عبوة كأمينا، و175 كيلو بودرة جليكوز، و6 آلاف عبوة شيكولاتة، و20 ماكينة تصنيع، و10 أدوات تصنيع، و10 آلاف عبوة فارغة، و6 آلاف استيكر، وجميعها مصنعة باستخدام مواد رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.