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المهدي تطالب البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة لجذب الاستثمار

مال وأعمال

علياء المهدى
المهدى

وكالات - حنان حمدتو

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طالبت الدكتورة علياء المهدى، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا، البنك المركزي  بالتصويت اليوم على وضع تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض حتى لا يخرج رجال الأعمال والمستثمرين خارج مصر.

وقالت المهدى خلال تدوينتها على "فيس بوك": "يجتمع البنك المركزي اليوم ليحدد سعر الفائدة وتوجهه  من المتوقع أن يثبت السعر اليوم، وقد يكون التثبيت مرجعه أن أسعار الفائدة في الدول المنافسة مرتفعًا وجاذبًا وأي تخفيض في سعر القائدة في مصر سيؤدي إلى هروب الأموال الساخنة من مصر".

وأضافت عميد اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا قائلة: "من ناحية أخرى فإن معدل التضخم في تراجع وتشجيع الاستثمار المحلي في حاجة لخفض سعر الفائدة  ومن ثم يكون متخذًا القرار أي البنك المركزي في حيرة ما بين الاحتفاظ بالقدرة على جذب الأموال الساخنة قصيرة الأجل والتأثير من الخارج أو تشجيع الاستثمار المحلي ذو الطبيعة المنتجة والمستدامة في الداخل القرار اليوم سيوضح أولوية البنك المركزي".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المنشور، فقال ماجد محمد: "أرجح زيادة سعر الفائدة"، وأضاف رشدى  يوسف: "سعر الفائدة هى المعضلة الوحيدة فى مصر".

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