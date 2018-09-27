جماهير الريدز: "كلوب" يخطط للاستغناء عن صلاح

27 سبتمبر 2018 - 01:35 م

ذكرت شبكة "يوروسبورت" الصادرة بالإنجليزية، أن جماهير نادي ليفربول تري أن المدرب الألماني يورجن كلوب، له نية في الاستغناء عن محمد صلاح، مهاجم الفريق والمنتخب الوطني، وهذا لصالح اللاعب الإنجليزي دانييل ستوريدج.

وتابعت الشبكة في تقريرها، أن هذه التخمينات جاءت عقب خسارة الريدز أمام تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة 1-2، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية وخروجه من الدور الثالث.

في المقابل، واصل المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج نجم نادي ليفربول الإنجليزي تأكيد ثقة المدرب الألماني يورجن كلوب به بالمباريات عندما يكون بحاجة إليه وتألق بهدف رائع خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي بقمة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب أنفيلد.

وأحرز ستوريدج هدفاً رائعاً بشباك فريقه السابق حيث يقود اللاعب هجوم الريدز بالمباراة في غياب الثنائي روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح الذي فضل كلوب إراحته للمواعيد المقبلة.

وعقب المباراة، علقت بعض جماهير الريدز على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "هذا يبدو وكأن كلوب أراد وضع صلاح على الدكة وإعطاء فرصة لـ"ستوريدج" بأن يلمع في هذا الموسم".

في حين أشاد البعض بأداء "ستوريدج" الرائع أمام فريقه السابق، حيث كتب أحد المغردين: "في الواقع، يجب أن يفوز ستوريدج بالكرة الذهبية للاحتفال ضد ناديه السابق".

وكتب آخر: "ستوريدج 2013 عاد من جديد"، وعلق آخر بأنه "بعد مباراة أمس ستويدرج سيفوز بـ جائزة بوشكاش لعام 2019".

ويحل ليفربول ضيفاً على تشيلسى بعد غدٍ السبت بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تبدو الفرصة سانحة أمام محمد صلاح لقيادة "الريدز" لتحقيق الفوز والثأر من الهزيمة التى تعرض لها أمام تشيلسى أمس.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على ناديى مانشستر سيتى وتشيلسى أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب.