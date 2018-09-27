عامل يخطف جارته ويغتصبها فى شقة صديقه

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أحمد الشربينى

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اغتصاب فتاة

تجريد فتاة من ملابسها

أقدم عاطل على خطف جارته في "توك توك"، واغتصابها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في روض الفرج.

وذكرت التحريات أن السائق توجه بالفتاة إلى شقة صديقه وتناوبا اغتصابها تحت تهديد السلاح تم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة.

وبينت التحريات، أن الفتاة مقيمة بحلوان واتجهت لزيارة أقاربها في روض الفرج وعقب انتهاء زيارتها لهم نزلت فجاء لها شاب من المنطقة وأقف لها "توك توك" حيث كانت تريد الذهاب إلى مترو الأنفاق للعودة إلى منزلها.

وذكرت التحقيقات أن المتهم صديق سائق "التوك توك"،  واتفقا على خطف الفتاة واغتصابها حيث تحرك السائق مع الفتاة وانحرف بها إلى طريق شقته، وعندما حاولت الاستغاثة هددها بالسلاح وتوجه بها إلى شقته واتصل بصديقه الذي توجه إلى الشقة، وتناوب المتهمان اغتصاب المجني عليها بعد تجريدها من ملابسها وتهديدها بالسلاح ثم أوصلاها إلى محطة مترو الأنفاق وهددها المتهم بالقتل إذا أخبرت أسرتها عما جرى لها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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