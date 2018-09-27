تأجيل محاكمة متهمي "كتائب حلوان" لـ24 أكتوبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 213 متهمًا في قضية "كتائب حلوان" لجلسة 24 أكتوبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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