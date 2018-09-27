5 روايات مرعبة عن المومياوات والجثث

27 سبتمبر 2018 - 01:46 م

لا شك أن عالم الموت والجثث ملىء بالرعب والإثارة الكافية، لجذب فضول الكثير من البشر والبحث عن أغرب ما سجله التاريخ في هذا النطاق.

يظل التاريخ واقفا أمام بعض الحالات الغريبة في عالم الموت، ويكون عنوانها الرعب والإثارة.

فى إطار ذلك، استعرض موقع "lolwot" أغرب الحقائق والمعلومات عن الجثث والمومياوات، من القطط إلى الفراعنة، وبوذا، وغيرها من الوقائع المختلفة:

1- جثة ظلت محفوظة مدة 2100 عام

اكتشف العلماء فى الصين مومياء عمرها 2100 عام، والغريب أن العروق كان بداخلها الدم، والمفاصل مرنة، والجلد رطب، بالإضافة إلى أن كل الأعضاء كانت سليمة.

2- مومياوات فرانكشتاين

اكتشف الباحثون مومياوات فرانكنشتاين البالغ عمرها 3000 عام في إسكتلندا، بينما وجدوا بينها جثتين مكونتين من 6 هياكل عظمية.

3- القطط

كانت القطط الميتة يتم تحنيطها فى مصر القديمة، اعتقادًا أنها حيوان مقدس فى نفس مرتبة الملوك.

4- اللعنات

يعتقد أن المومياوات محمية باللعنات لمنعها من السرقة وحمايتها من الشر، وهناك العديد من حوادث موت لعلماء آثار ربطها العامة بلعنات الفراعنة فى مصر على سبيل المثال.

5- بوذا

حاول الآلاف من الرهبان البوذيين تحنيط أنفسهم من خلال تناول البذور والمكسرات فقط وشرب الشاي السام، قبل دفن نفسهم أحياء فى مقبرة من الحجارة، تم توثيق ما يقرب من 24 تحنيطًا ناجحًا، ويُنظر إليها على أنها تماثيل بوذا.