تعاون بين "الإنتاج الحربى" و"العربية للتصنيع" فى المجال الدفاعي

27 سبتمبر 2018 - 01:50 م

وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي, اليوم، بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتعميق سبل التكامل في مجال الصناعات الدفاعية والمشروعات المشتركة وإجراء البحوث الفنية لتطوير تسليح القوات المسلحة بعد التنسيق مع وزارة الدفاع بالإضافة إلى التعاون في مجال الصناعات المدنية ، وحضر التوقيع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع

وقال العصار إن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع, مثمر لأن كلاهما قاعدة صناعية وتكنولوجية كبرى بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية وبحثية وكوادر بشرية وخبرات متميزة تمكنهما من تنفيذ وتسليم المشروعات في التوقيتات المحددة وبدقة وكفاءة عالية, وكذلك تصنيع منتجات مطابقة للمعايير ومواصفات الجودة العالمية وبأسعار تنافسية, بالإضافة إلى توفر خدمة ما بعد البيع بصورة متميزة.

وأضاف: "إنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تصنيع وإنتاج وتوريد محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (بقدرات واستخدامات مختلفة) ونظم ترشيد استخدام الطاقة والمياه والكهرباء, بالإضافة إلى التعاون في تقديم المعاونة لأجهزة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي ".

وتابع: "أنه سيتم التعاون أيضا في مجال أنظمة المراقبة والتأمين من خلال إنشاء وتصنيع مكونات شبكات أنظمة الإطفاء والإنذار داخل المؤسسات والمباني الحكومية, وتصنيع وتركيب منظومات التأمين باستخدام شبكات كاميرات المراقبة وأجهزة ونظم التسجيل الخاصة بها وتصنيع البوابات الأمنية وأجهزة الكشف عن المعادن والمتفجرات".