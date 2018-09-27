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"ترامب" يرد على السخرية منه بالأمم المتحدة

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ترامب
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عمرو محمد-متابعات

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القاعة

كلمتة

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الموقف الطريف الذي حدث معه خلال كلمته في الأمم المتحدة، في نيويورك، معتبرًا أن ما حصل "لم يكن سخرية"، منه.

وأضاف ترامب أن قادة الدول المجتمعين للاستماع إلى كلمته أمام الأمم المتحدة "ضحكوا معه"، و"ليس للسخرية" منه، عندما أشاد بحصيلة أداء إدارته.

وتابع ترامب في مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد أمضينا وقتًا ممتعًا"، مضيفًا: "لم يكونوا يسخرون مني، بل يضحكون معي"، مشددًا على أن "الناس أمضوا وقتًا ممتعًا معي".

وكانت كلمة ترامب في البدء أشبه بخطاب حملة قبل الانتخابات التشريعية الأمريكية في نوفمبر المقبل، متباهيًا فيها بأن "إدارته تمكنت في غضون أقل من عامين من تحقيق أكثر من أي إدارة أخرى تقريبًا في تاريخ البلاد".

وسمعت عندها بعض الضحكات في القاعة، فقطع ترامب كلمته ليقول "هذا صحيح"، وعندها كان الضحك مسموعًا بشكل أوضح، ابتسم ترامب، وقال: "لم أكن أتوقع مثل رد الفعل هذا، لكن لا مشكلة".

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