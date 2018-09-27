"رسلان" خطيبًا للجمعة بعد إقراره بالخطبة الموحدة

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رسلان
رسلان

متابعات- الدويني فولي

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المنوفية

الأوقاف

الخطابة

سعيد رسلان

قدم الشيخ محمد سعيد رسلان، الداعية السلفى، طلبًا لوزارة الأوقاف للسماح له بإلقاء خطبة الجمعة والدروس الدينية، بعدما قررت الوزارة الأوقاف منعه من الخطابة.

وأقر رسلان في أثناء تواجده بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الخميس، حسب موقع "الدستور"، أنه ملتزم بكل القرارات والتعليمات الخاصة بوزارة الأوقاف، الخاصة بالخطبة الموحدة والالتزام بالمدة التي حددتها وزارة الأوقاف لإلقاء الخطبة.

وأضاف: أن وزارة الأوقاف هي المنوطة بأي قرار يخص الخطابة في المساجد، ونحن علينا السمع والطاعة لولي الأمر، فهي تفعل ما تراه صائبا للحفاظ على مصلحة البلاد.

ويؤدي رسلان، خطبة صلاة الجمعة بالمسجد الشرقي بقرية سبك الأحد بالمنوفية، وموضوع الخطبة سيكون "بر الوالدين وإكرام ذي الشيبة".

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