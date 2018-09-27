إصابة طالب بـ43 غرزة فى كمين طلابى

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ضرب طالب

مستشفي بلقاس

مشاجرة بالسلاح

ضرب الطلاب

أصيب طالب بـ43 غرزة فى مشاجرة مع 4 طلاب فى مدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث ترصد الطلاب بزميلهم عقب الانتهاء من درس خصوصى وتناوبوا ضربه.

وردت معلومات للواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، يفيد بتحرير والد الطفل "إسلام.س.ا" بالصف الثالث الإعدادى محضرًا في مركز شرطة بلقاس بإصابة نجله بجروح فى ظهره متهما 4 من زملائه بالتسبب فى ذلك.

وتم نقل الطالب إلى مستشفى بلقاس المركزى لعمل الإسعافات الطبية اللازمة، وتبين إصابته بجرحين طول حدهم 15 سم والآخر 12 سم ما تطلب الخياطة بـ43 غرزة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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