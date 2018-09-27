"نافعة" يصدم العرب بهذا الأمر

عمرو محمد
تعجب الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من اعتقاد الكثير من الدول العربية بأن وضعهم سيتحسن إذا تحالفوا مع إسرائيل ضد إيران.
وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "واهم من يتصور أن التحالف مع إسرائيل لإسقاط النظام الإيراني سيجعل الدول العربية, أكثر أمنًا".
وتابع نافعة: "سقوط النظام الإيراني سيحدث فوضى عارمة أكبر بكثير من تلك التي أحدثها سقوط نظام صدام في العراق وستكون إسرائيل هي المستفيد الأكبر لأنها ستصبح ضابط إيقاع المنطقة.
واختتم تدوينته متسائلًا: "فمتى يفيق العرب؟
وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "نافعة" حيث قال عمر علي: "العرب إن اجتمعوا لا يجتمعوا إلا على الباطل"
وأضاف آخر: "العرب أصلا مبسوطين ومرتاحين كده، طول ما في بؤر صراع طول ما الأنظمة العربية في أمان من انتفاضة شعوبها عليها".
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