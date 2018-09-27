"نافعة" يصدم العرب بهذا الأمر

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تعجب الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من اعتقاد الكثير من الدول العربية بأن وضعهم سيتحسن إذا تحالفوا مع إسرائيل ضد إيران.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "واهم من يتصور أن التحالف مع إسرائيل لإسقاط النظام الإيراني سيجعل الدول العربية, أكثر أمنًا".

وتابع نافعة: "سقوط النظام الإيراني سيحدث فوضى عارمة أكبر بكثير من تلك التي أحدثها سقوط نظام صدام في العراق وستكون إسرائيل هي المستفيد الأكبر لأنها ستصبح ضابط إيقاع المنطقة.

واختتم تدوينته متسائلًا: "فمتى يفيق العرب؟

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "نافعة" حيث قال عمر علي: "العرب إن اجتمعوا لا يجتمعوا إلا على الباطل"

وأضاف آخر: "العرب أصلا مبسوطين ومرتاحين كده، طول ما في بؤر صراع طول ما الأنظمة العربية في أمان من انتفاضة شعوبها عليها".

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