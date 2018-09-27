تعرف على الأبطال الحقيقيين بفيلم "المسيح والآخرون"

27 سبتمبر 2018 - 02:27 م

أعلن المنتج هشام عبد الخالق، عن البدء في تصوير فيلم "المسيح والآخرون"، والذي يشارك فيه نجوم مصريون على رأسهم الفنان خالد أبو النجا.

وقال في تغريدة بصفحته الخاصة بـ"الفيس بوك": "سعيد جدًا ببدء العمل في فيلمي القادم (المسيح والآخرون).. أول جلسة عمل مع مدير التصوير الفرنسي الكبير Tetsuo Nagata مدير تصوير فيلم إديت بياف La Môme ".

وكشف عبد الخالق عن أسماء الفنانين الذين تم اختيارهم للمشاركة فى الفيلم من مختلف الجنسيات، من مصر: الفنان خالد أبو النجا، والفنان لؤي عمران، والفنان مراد مكرم، والفنان عمرو القاضي، والفنانة لطيفة فهمي، والفنان شريف صابر، والفنان محمد السباعي، والفنانة مروى كشك، والفنانة ريم صابوني، والفنان أحمد النجار، والفنان مروان مسلم، والفنان آدم ستون، ومن سوريا يشارك الفنان جهاد عبدو، ومن إيطاليا (جيوفاني) بالإضافة الي بعض الفنانين من أمريكا وانجلترا وجنوب أفريقيا.

يذكر أن فيلم "المسيح والآخرون" كان آخر أعمال للكاتب والسيناريست الراحل فايز غالي، وقد شارك في إنتاجه عدة جهات من عدة دول بطريقة الإنتاج المشترك بين فرنسا وبلجيكا.