أغانى "سعد لمجرد" ممنوعة فى هذه الدول!

27 سبتمبر 2018 - 02:30 م

قررت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية وقف بث أغاني المغني المغربي سعد لمجرد.

وقالت الإذاعة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: «إدارة الموسيقى في إذاعة موزاييك إف إم وقف بثّ أغنيات الفنان المغربي سعد لمجرّد.

وتعد هذه الخطوة الأولى في تونس ضد لمجرد بعد مطالبات من أصوات نسائية، لكنها تظل قوية رغم ذلك، إذ إن إذاعة «موزاييك إف إم» تعتبر الإذاعة الأكثر استماعًا في تونس منذ سنوات.

جاء هذا بعد قرار عدد من الإذاعات المغربية وقف بث أغاني سعد لمجرد، على خلفية القضايا المتورّط بها.

وكانت إذاعتا «هيت راديو» و«راديو 2 إم» المغربيتان أعلنتا التوقف عن بث أغاني لمجرد قبل نحو أسبوع.

كان عدد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب قد بدأوا حملة تشجع وسائل الإعلام على مقاطعة أغانيه، وذلك بعد قرار سجن المغني المغربي سعد لمجرد في إطار قضية اغتصاب جديدة.

وأطلق النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي (هاشتاجين) هما: #ماسكتش و#لمجرد_آوت، للحث على تجنب بث الإذاعات موسيقاه، بعد حبسه المؤقت في فرنسا، مساء الثلاثاء 18 سبتمبر الجاري، إثر اتهامه في قضية اغتصاب جديدة.

وقد أجبر التفاعل على الشبكات الاجتماعية بعض وسائل الإعلام على النأي بنفسها عن نشر أغاني المغني البالغ من العمر 33 عاماً، الذي وُجهت إليه 3 تهم بالاغتصاب في أكتوبر 2016، وأبريل 2017، ونهاية أغسطس 2018.

ويتمتع المغني بشهرة واسعة، وتحظى مقاطعه المصوّرة على يوتيوب بملايين المشاهدات، من أشهرها أغنية «المعلّم» التي شوهدت أكثر من 660 مليون مرة.

كما دعا الفنان للمشاركة في شريط غنائي بمناسبة عيد ميلاد الملك محمد السادس، إلى جانب كوكبة من الفنانين المحليين.