محامٍ يشرح: لماذا لم يفرج على "شوكان"؟

27 سبتمبر 2018 - 02:34 م

فسر المحامي كريم عبد الراضي، عدم خروج المصور "شوكان" حتى الآن من محبسه، رغم انتهاء مدة حبسه الخمس سنوات.

وقال "الراضي"، في تصريحات صحفية، "إن ملف القضية بالحكم لم يصل من المحكمة إلى النيابة، من أجل بدء تنفيذ إجراءات الإفراج عنه، والتي من المقرر أن تكون من قسم شرطة الهرم، حيث محل سكن شوكان".

وأضاف، "مسألة خروج شوكان، صارت الآن بيد المحكمة والنيابة"، موضحًا "أنه لا يوجد إطار زمني قانوني يحكم انتقال ملف القضية وحكمها من يد الأولى إلى الثانية، وأن الأمر متوقف عليهما بقرارهما المنفرد فقط .

وضمت هذه القضية عشرات المتهمين، غالبيتهم من قيادات وأعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بـ"تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية ، وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم وعدد آخر من الاتهامات .



