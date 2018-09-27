إنذار على يد محضر من «العتال» لوزير الشباب

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الرياضة

هانى العتال
هانى العتال

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أرسل هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، إنذارًا على يد محضر إلى كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وأخطرهما بالآتي وفقا لما نشر بـ "الوطن".

_ إخلاء مسئوليته الجنائية والإدارية والمدنية عن كل القرارات التي قام مجلس إدارة الزمالك باتخاذها في الاجتماعات التي تم إقصاؤه عن حضورها عمدا.

_عدم مسئولية المنذر عن أى قرارات سوف يتم اتخاذها لاحقا من مجلس إدارة الزمالك بدون دعوته لحضور اجتماع مجلس الإدارة.

_يتحمل أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لاجتماعات النادي المتتالية حتى تاريخه دون المنذر لكامل المسئولية المدنية والإدارية والجنائية عما اتخذه من قرارات سواء عن طريق أخذ الأصوات أو عن طريق التمرير دون انعقاد المجلس.

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