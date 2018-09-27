» ترامب: هذه الصدفة جنبت القتال في إدلب

27 سبتمبر 2018 - 02:55 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه لم يسمع من قبل عن منطقة إدلب السورية، التي تتعرض لتهديد من القوات الحكومية السورية والقوات الروسية، إلى أن أثارت امرأة تؤيده، القضية خلال لقاء جماهيري عقد قبل نحو شهر.

وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، نسب "ترامب" إلى نفسه الفضل في إقناع روسيا وإيران وسوريا بعدم تنفيذ الهجوم بعد أن حذرها في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" من أنها "سترتكب خطأ إنسانيا فادحا بالمشاركة في هذه الماسأة الإنسانية المحتملة".

وأضاف "ترامب" أن: "سوريا في حالة فوضى وأنا كنت مسؤولا (عن وقف الهجوم) وآمل أن يظل الوضع كما هو عليه، حين كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بضعة أسابيع عن محافظة إدلب قلت (لا تقدموا على ذلك)".

وصرح "ترامب"، بأنه لم يعلم بالوضع في إدلب إلا بعد أن أثارت امرأة وسط حشد القضية خلال لقاء جماهيري.

ومضى قائلا: "كنت في لقاء مع الكثير من المؤيدين ووقفت امرأة وقالت إن هناك محافظة في سوريا بها 3 ملايين نسمة الآن، الإيرانيون والروس والسوريون يطوقون المحافظة وسيقتلون أختي وسيقتلون الملايين للتخلص من 25 أو 30 ألف إرهابي".

وأضاف: "قلت إن هذا لن يحدث، لم أسمع بمحافظة إدلب، عدت وفتحت صحيفة نيويورك تايمز، ليس الصفحة الأولى ولكن كان هناك موضوع كبير جدا وقلت عجبا! هذه نفس القصة التي روتها لي المرأة ووجدت أن من الصعب تصديقها وقلت كيف؟ لماذا يفعل أي شخص كان هذا؟".

ومضى "ترامب" يقول إن الموضوع الذي نشرته الصحيفة أشار إلى أن الهجوم قد يبدأ في اليوم التالي، ولذا كتب التغريدة على "تويتر"، وأصدر أوامر لفريقه بما في ذلك وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون "بعدم السماح بحدوث ذلك".

وأضاف: "هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون التمييز لكن لا تقتلوا ملايين البشر فأوقف (الهجوم)، لن يرجع أحد الفضل لي في ذلك لكن لا بأس لأن الناس يعلمون، لكن المزيد من السوريين شكروني على ذلك، كان هذا قبل 4 أسابيع تقريبا، أوقفت ذلك".

كان زعماء غربيون آخرون بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قالوا إن التصريحات العلنية المنسقة التي دعت سوريا وحلفاءها إلى وقف الهجوم لعبت دورا في إثنائها عنه.