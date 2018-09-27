"نيكى هيلى" تكشف سبب ضحك قيادات العالم على "ترامب"

27 سبتمبر 2018 - 02:56 م

فسرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة، نيكي هيلي، ضحك قيادات العالم على خطاب الرئيس الأمريكي في الجمعية العامة للمنظمة، بأنه "احترام" لصدق الرئيس وليس سخرية منه كما قيل، وفق ما نقلته صحيفة "هاآرتس" العبرية.

وزعمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، في حديثها إلى شبكة "فوكس نيوز" أن "خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يلاقي إلا بالضحك لأن قادة العالم في الجمعية "أحبوا صدقه" و"أحترموه".

وفي حديثها لقناة "فوكس نيوز" أوضحت أن وسائل الإعلام تعتقد أن اللحظة الأكثر جدلاً والتي تحدث عنها الجميع هى عندما تفاخر ترامب بالنجاحات التي حققها خلال إدارته للدولة الأمريكية حين قال إن الإنجازات التي حققها لم يصل إليها أي رئيس من قبل، ولكنه قوبل بموجة ضحك وسخرية من قبل بعض الحضور ما أدى إلى قطع حديثه.

وكان الرئيس الأمريكي قد علق على الموقف الذي أشارت إليه هيلي من قطع حديثه الثلاثاء الماضي أمام قادة الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلاً: "لم أكن أتوقع رد فعل كهذا، ولكن لا بأس"، وفى تلك اللحظة تمادى الحضور في ضحكهم.

تابعت "نيكي" في حديثها أن: "طوال يوم أمس، كانوا يدفعون بعضهم للحصول على صورة معه، وللتحدث عن مدى عظمة حديثه، فهم يحبون أنه صادق معهم، ولم يروا شيئًا مثل ذلك من قبل".

واستطردت: "لذا لقد رأيت أن وسائل الإعلام تحاول أن تجعل من هذا الأمر شيئًا غير محترم، وهذا ليس كما كان - فهم يحبون أن يكونوا معه".

حاول ترامب أيضًا أن يفسر رد الفعل على حديثه، وقال للصحفيين إن "تعليقه المتفاخر كان يهدف إلى جذب الضحك"، حيث قال: "أوه، كان الأمر رائعا.. حسنا، كان من المفترض الحصول على بعض الضحك، لكنه كان رائعًا".