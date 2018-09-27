» اكتشاف أول إصابة بـ«الملاريا» في قنا

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وزارة الصحة

قنا

اكتشاف

حميات

الملاريا

احتجزت مستشفى حميات نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الخميس، شابًا للاشتباه في كونه أول حالة مصابة بالملاريا بعد قدومه من مالي في إفريقيا.

وصرح مدير الإدارة الصحية بنجع حمادي، الدكتور بدوي المعاون، بأنه تم احتجاز "محمد.أ.س" 35 عامًا، بعد إصابته بحالة إعياء شديدة وظهر عليه أعراض الإصابة بمرض الملاريا، كارتفاع في درجات الحرارة والصداع والعرق الشديد المصحوب برعشة بالجسم.

وأكد أنه تم سحب العينات والتحاليل اللازمة من المريض داخل مستشفى الحميات بنجع حمادي، وخضوعه للفحوصات اللازمة، واحتجازه بالحجر الصحي.



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