» «البورصة» تربح 600 مليون جنيه

27 سبتمبر 2018 - 04:00 م

اختتمت البورصة المصرية، جلسة تعاملات اليوم الخميس آخر أيام الأسبوع، على ارتفاع جماعى لمؤشراتها مدعومة بمشتريات المصريين والعرب ودعم من ظهور قوة شرائية انتقائية علي معظم القيادات ليقلص المؤشر الرئيسي جميع تراجعاته مرتد للمنطقة الخضراء بارتفاع بنسبة 0.11%.

وربح رأس المال السوقى نحو 600 مليون جنيه ليغلق عند 801.9 مليار جنيه مقارنة بإغلاق عند 801.3 مليار جنيه بالجلسة السابقة.

وعلى صعيد مؤشرات البورصة فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30 " بنسبة 0.11% ليصل عند مستوى 14627.9 نقطة، وصعد معه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70 " بنسبة 0.44% محققا مستوى 698.84 نقطة, وارتفع ايضاً مؤشر "EGX100 " الأوسع نطاقاً بنسبة 0.17% محققا مستوى 1784.89 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات بلغت 660,2 مليون جنيه، من خلال تداول 156.7 مليون سهم، بتنفيذ 21.3الف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 173 شركة مقيدة، ارتفع منها 58 سهمًا، وتراجعت أسعار75 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 40 سهمًا آخرين.

واتجه صافي تعاملات الأجانب وحده نحو البيع، مسجلا 514,6 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 56.8% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين و العرب نحو عمليات الشراء، مسجلًا 264,22 مليون جنيه، و 250,4 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 33.6%، 9.5% من التداولات.



