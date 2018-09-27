» مشروب سري وراء تألق لاعبي ليفربول

27 سبتمبر 2018 - 04:11 م

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن السبب وراء تألق لاعبي ليفربول الإنجليزي في الموسم الحالي تحت القيادة الفنية للمدرب الألماني يورجن كلوب، يعود إلى استخدامه لمشروب سري للاعبين.

وقالت الصحيفة الألمانية إن كلوب اتصل بالسباح الألماني مارك وارنكي، بطل العالم في السباحة عام 2015، ليطلب منه الحصول على نوعين من المشروبات المعدنية المختلفة.

وأضافت أن السباح الألماني فاز ببطولة العالم وهو في سن 35 عاما، حيث كان يتبع نظاما غذائيا جيدا ويعمل حاليا في شركة مكملات وفيتامينات للرياضيين، لذلك استعان به كلوب ليمنحه مشروبات للطاقة من أجل تألق لاعبي الريدز.

وفاز ليفربول في أول 6 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز محققا العلامة الكاملة، كما فاز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.



