  • الخميس 27 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:53 م
بحث متقدم
جامعة بنى سويف

لأول مرة.. إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف «التايمز»

المعهد السويدي بالإسكندرية

رسميًا.. السويد تعلن نقل معهدها الثقافي من مصر

السيسي ونتنياهو

لماذا غاب علم إسرائيل في لقاء «السيسي» و«نتنياهو»؟

توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر والتربية والتعليم لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة

بالصور.. تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة بالأزهر

ضرب الطفل يقضى على شخصيته

عذب طفلته حتى الموت ليرضي زوجته

صورة الخبر

"نيكى هيلى" تكشف سبب ضحك قيادات العالم على "ترامب"

هانى العتال

إنذار على يد محضر من «العتال» لوزير الشباب

نافعة

"نافعة" يصدم العرب بهذا الأمر

أغاني "سعد لمجرد" ممنوعة في هذه الدول!

أغانى "سعد لمجرد" ممنوعة فى هذه الدول!

تشيلسي

طلب غريب من جماهير تشيلسي لـ"صلاح"

رسميًا.. السويد تعلن نقل معهدها الثقافي من مصر

آخر الأخبار

المعهد السويدي بالإسكندرية
المعهد السويدي بالإسكندرية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

عودة الحجاج المصريين بدءًا من الإثنين القادم

#

روسيا ترد على طلب نقل سفارتها للعاصمة الإدارية

#

انفعال سيد علي بعد خروج المنتخب: عاملي صلاح بطل وسايب الباقي؟

#

وطني مصر

مصر

السويد

رسميا

المعهد السويدي بالإسكندرية

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الخميس، نقل معهد ثقافي تابع لها تم تأسيسه في مصر قبل 18 عامًا، إلى مكان آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفق بيان لوزارة الخارجية السويدية، نشر على صفحة المعهد السويدي بالإسكندرية على "فيسبوك"، فإن القرار "لن يؤثر على التواجد السويدي في مصر عن طريق السفارة في القاهرة".

وقال البيان "ألغت حكومة السويد اتفاقيتها مع مصر (أبرمت قبل 18 عامًا) بشأن المعهد السويدي بالإسكندرية، وسيستمر الحوار الذي ركز المعهد عليه ولن يتوقف".

وأوضح البيان أن توقف نشاط المعهد الذي افتتحته السويد في مصر يعود إلى "انتهاء عقد إيجار المبنى، وصعوبة السفر إلى الإسكندرية".

وتابع: "قيمت حكومة السويد ضرورة نقل أنشطة المعهد إلى مكان آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (لم تحدده) في أسرع وقت ممكن".

وأضاف البيان "تستمر المشاركة السويدية الموسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا راسخة، ويستمر كذلك التزام حكومة السويد القوي بالحوار بين الثقافات والحضارات".

والمعهد السويدي بالإسكندرية هو منظمة ثقافية ممثلة للحكومة السويدية في مصر، يتركز اختصاصه على التبادل الثقافي والبحثي بين القاهرة وستوكهولم، وتأسس عام 2000 تنفيذًا لاتفاقية بين الحكومتين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى في شهر أمام الدولار
» اكتشاف أول إصابة بـ«الملاريا» في قنا
» مشروب سري وراء تألق لاعبي ليفربول
» ترامب: هذه الصدفة جنبت القتال في إدلب
» رسميًا.. ألمانيا تفوز بحق تنظيم يورو 2024
» «البورصة» تربح 600 مليون جنيه
» تأجيل محاكمة أسامة الشيخ بالكسب غير المشروع
» "ترامب" يرد على السخرية منه بالأمم المتحدة
» شاهد.. منى زكي تقلد رقصة محمد هنيدي بالجونة
» شاهد.. فنانة شهيرة تستعرض عضلاتها على إنستجرام
» تسريب غاز يشعل النار فى سيدة أثناء إعدادها الطعام

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:50 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:50

  • عشاء

    19:20

من الى
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم