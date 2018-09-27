رسميًا.. السويد تعلن نقل معهدها الثقافي من مصر

27 سبتمبر 2018 - 04:14 م

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الخميس، نقل معهد ثقافي تابع لها تم تأسيسه في مصر قبل 18 عامًا، إلى مكان آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفق بيان لوزارة الخارجية السويدية، نشر على صفحة المعهد السويدي بالإسكندرية على "فيسبوك"، فإن القرار "لن يؤثر على التواجد السويدي في مصر عن طريق السفارة في القاهرة".

وقال البيان "ألغت حكومة السويد اتفاقيتها مع مصر (أبرمت قبل 18 عامًا) بشأن المعهد السويدي بالإسكندرية، وسيستمر الحوار الذي ركز المعهد عليه ولن يتوقف".

وأوضح البيان أن توقف نشاط المعهد الذي افتتحته السويد في مصر يعود إلى "انتهاء عقد إيجار المبنى، وصعوبة السفر إلى الإسكندرية".

وتابع: "قيمت حكومة السويد ضرورة نقل أنشطة المعهد إلى مكان آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (لم تحدده) في أسرع وقت ممكن".

وأضاف البيان "تستمر المشاركة السويدية الموسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا راسخة، ويستمر كذلك التزام حكومة السويد القوي بالحوار بين الثقافات والحضارات".

والمعهد السويدي بالإسكندرية هو منظمة ثقافية ممثلة للحكومة السويدية في مصر، يتركز اختصاصه على التبادل الثقافي والبحثي بين القاهرة وستوكهولم، وتأسس عام 2000 تنفيذًا لاتفاقية بين الحكومتين.