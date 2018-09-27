» الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى في شهر أمام الدولار

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الاقتصاد

تركيا

الدولار

الليرة التركية

استعادت الليرة التركية، بعضًا من عافيتها أمام الدولار الأمريكي اليوم، الخميس، وصعدت لأعلى مستوى في شهر، إلى 5.99 ليرة/ دولار واحد.

ويأتي ارتفاع العملة التركية، مع ظهور تماسك أبداه الاقتصاد المحلي، منذ الضغوطات التي تعرضت لها الليرة، الشهر الماضي.

كذلك، صعدت الليرة على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) أمس، الأربعاء، برفع سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس.

وارتفع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم، من متوسط 6.1375 إلى 5.9922 ليرة/ دولار، وهو أعلى مستوى منذ 27 أغسطس الماضي.

وواصلت بورصة إسطنبول ارتفاعها مع تعاملات اليوم الخميس، متجاهلة قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة.

وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي (BIST 100 ) بنسبة 1.2 بالمائة، إلى 100 ألف نقطة خلال تداولات اليوم.

ويرى محللون أن الهدف الجديد للبورصة، سيكون تجاوز الحاجز بين 102.5 - 105 آلاف نقطة.

كذلك، توقع محللون في أسواق المال، تحقيق الليرة التركية مكاسب أمام الدولار بشكل سريع، ليصل إلى مستوى 5.75 خلال الفترة القريبة المقبلة.



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