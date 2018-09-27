إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف «التايمز»

27 سبتمبر 2018 - 04:36 م

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف التايمز "Times Higher Education" البريطاني ليصل إلى 19 جامعة مصرية بين أفضل 1200 جامعة شملها التصنيف من بين 25 ألفًا على مستوى العالم مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغ عـــدد الجـــامعات المصـــرية 9 جامعات عام 2018، و 8 جامعات عام 2017، و3 جامعات عام 2016.

وأوضح "عبدالغفار"، أن هذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيف الدولي يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكدًا الجهود المتميزة التي بذلتها الجامعات المصرية بالتعاون مع لجنة "مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولي" التي شكلتها الوزارة لتقديم الدعم للجامعات في هذا الملف المهم.

وأشار إلى أن اللجنة نظمت أكثر من 20 ورشة عمل، بمشاركة ممثلي الجامعات والمراكز البحثية وخبراء من مختلف دول العالم، منوهًا بتنامي دور أساتذة الجامعات فى النشر الدولى للبحوث فى كبرى المجلات العلمية.

ويوضح تصنيف Time Higher Education للعام 2019 أن هناك تقدمًا ملحوظًا للجامعات الإقليمية في هذا الترتيب، حيث جاءت جامعات "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنها، وبني سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس" في المرتبة من 601 – 800، وجاءت جامعات "الإسكندرية، والقاهرة، والفيوم، وسوهاج، وطنطا" في المرتبة من 801 – 1000، بينما جاءت جامعات "عين شمس، والأزهر، وأسيوط، وحلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى، والزقازيق" في المرتبة من 1001-1200.

جدير بالذكر أن تصنيف Time Higher Education يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30%)، البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30%)، الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)، العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%)، دخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).



