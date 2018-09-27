» «صلاح محسن» يقود هجوم الأهلي أمام النجمة اللبناني

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن تشكيل فريقه لمواجهة النجمة اللبناني المقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على استاد المدينة الرياضية ببيروت، في إياب دور الـ 32 لبطولة «كأس زايد» للأندية الأبطال.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وعلي معلول.
خط الوسط: هشام محمد وحسام عاشور ومؤمن زكريا وإسلام محارب ووليد سليمان.
خط الهجوم: صلاح محسن.
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