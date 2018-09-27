ضبط صاحب شركة استيراد لقيامه بتزوير الفواتير

27 سبتمبر 2018 - 05:01 م

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة فى ضبط صاحب شركة إستيراد قطع غيار سيارات لقيامه بتزوير المحررات الرسمية المتمثلة فى فواتير قطع غيار السيارات والمحركات المهربة جمركياً ومجهولة المصدر.

وكانت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام شرف . م . ع - سن 50 - صاحب شركة استيراد قطع غيار سيارات ومقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بتزوير المحررات الرسمية المتمثلة فى فواتير قطع غيار السيارات والمحركات المهربة جمركياً ،ومجهولة المصدر والتى تحمل بصمة أختام شعار الدولة المقلدة المنسوب صدورها إلى إدارة مرور بورسعيد وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية دون إمكانية حصولهم عليها بالطرق المشروعة .

وأشارت التحريات إلى أن المذكور يتخذ من مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة مكاناً لمقابلة عملائه من راغبى الحصول على قطع الغيار والمحركات والكبائن المهربة وبيعها مقابل مبلغ ألف جنية للمحرر المزور خلاف ما يتحصل عليه من قيمة قطع الغيار .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبحوزته مجموعة كبيرة من الفواتير المقلدة وفواتير الإفراج النهائى المنسوب صدورها إلى الجهات المعنية بجمارك السيارات ببورسعيد وموجهة إلى العديد من إدارات المرور .

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



