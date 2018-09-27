الانتهاء من مناظرة جثة ربة منزل قتلت على يد شقيق زوجة ابنها

27 سبتمبر 2018 - 05:26 م

انتهت نيابة حوادث شمال الجيزة من مناظرة جثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد شقيق زوجة ابنها بحى الوراق، حيث تبين أنها فى العقد الخامس من عمرها ومصابة بطعنة نافذة من سلاح أبيض فى الظهر، أسفرت عن وفاتها، فضلًا عن إصابتها بسحجات وكدمات فى مناطق متفرقة من جسدها.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن مشاجرة نشبت بين "م .أ " وبين والدة زوج شقيقته وتعدى عليها بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابتها التى أدت إلى وفاتها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة.



