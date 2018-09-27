بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجمة اللبناني
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المصريون
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي والنجمة اللبناني في إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية.
شاهد المباراة ..
عشاء
فجر
04:28
شروق
05:51
ظهر
11:51
عصر
15:16
مغرب
17:50
19:20