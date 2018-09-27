تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه

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أسعار العملات

الدولار والجنيه

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، 27 - 9 - 2018.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع مقابل 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.


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