» إخلاء سبيل مدرس متهم بسب وزير التربية والتعليم

27 سبتمبر 2018 - 05:43 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، إخلاء سبيل مدرس علوم بكفالة 1000 جنيه، في اتهامه بسبّ وقذف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ونشر أخبار كاذبة عن سير وتطورات منظومة التعليم في مصر، وفق المحامي بالمركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية محمد عيسى، دفاع المتهم.

وقيدت جهات التحقيق، القضية تحت رقم 33 لـسنة 2018 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، حيث وجهت للمتهم أحمد سعيد عبد الصمد، مدرس العلوم، ارتكاب جرائم السب والقذف في حق موظف عمومي.

وذكرت التحقيقات، أن المدرس المتهم استخدم حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في توجيه عبارات السب والقذف لوزير التربية والتعليم، ودأب على نشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها تشويه صورة الوزارة، والإساءة إلى منظومة التعليم في مصر.



